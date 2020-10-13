Şenol Güneş: Bu takım Dünya Kupası'na gidecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli oyuncu Cengiz Ünder, Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Milli yıldız, "Hedefim yıllarca Premier Lig'de oynamak" dedi. Güneş ise "Bu takım Dünya Kupası'na gidecek" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder'in açıklamaları şöyle:

"Ben her zaman hazırım. Oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Sonradan girmek, 11 oynamak hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse, elimden geleni yaparım."

"Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra kötü bir performansım da olmadı. Pandemi öncesinde sürekli oynadım. Sonrasında oynamadım. Kötü oynamadım, iyi mücadele ettim, performansımın üstüne koydum."

"Şimdi Leicester'dayım. Hedeflerimden biri Premier Lig'de oynamaktı. Hayalim, Premier Lig'de yıllarca oynamak."

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Konuşabiliyorsak ne güzel, demek ki sağlıklıyız. Her zaman en önemli şey sağlık. Olağanüstü bir durum var. Neyin ne olacağını siz de bilemiyorsunuz. Gerginlikler oluyor. Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle Sırbistan'a karşı oynayamayacak.

Umut veriyoruz. Bu takım 2021 Avrupa Şampiyonası'na ve 2022 Dünya Kupası'na gidecek. 5-10 yıla damga vurmasını bekliyoruz bu takımın. Eleştirilerde doğrular varsa dinleriz, yoksa dinlemeyiz çöpe atarız.

Almanya zaman zaman tökezlese bile kurumsal kimliğini çok iyi oturdu. Almanya gibi olmak istiyoruz. Bu takım galibiyetlere alışan bir grup. Fransa'yı yendiğimiz gibi iyi oyunlarımızı sürekli hale getirmeliyiz.

Güzel ve doğru konuşmak için esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum, susuyorum, yeri geldiğinde cevap veriririm diye düşünüyorum."

DİĞER