13 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İngiltere - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde ile karşı karşıya gelecek. U21 , kritik mücadelede dünya devi İngiltere ile oynayacak. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında U21 Milli Takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Wolverhampton'da Molineux Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, İngiltere - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Türkiye maçı 13 Ekim Salı günü saat 21:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır (Fenerbahçe A.Ş.), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.)

Orta Saha: Erkan Süer (Galatasaray A.Ş.), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Görkem Sağlam (Willem II), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford FC), Metehan Güçlü (Valenciennes FC), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

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