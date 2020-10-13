İngiltere - Türkiye | CANLI

U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İngiltere ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İngiltere, 19 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Ümit Milli Takımı'mız ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Mücadelenin CANLI yayını aspor.com.tr'de...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İngiltere ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alan İngiltere, 19 puanla grupta lider konumda bulunuyor. Ümit Milli Takımı'mız ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Mücadelenin CANLI yayını aspor.com.tr'de...

Canlı yayını izlemek için:

İNGİLTERE-TÜRKİYE İLK 11'LER

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Bellingham, Nketiah, Hudson-Odoi, Sessegnon, Skipp, Justin, Dasilva.

Türkiye: Altay, Cemali, Ravil, Hüseyin, Serkan, Ahmet, Berat, Oğulcan, Halil, Ömer Faruk, Güven.

İNGİLTERE - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İngiltere - Türkiye maçı saat 21.30'da başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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