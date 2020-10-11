Son dakika: İşte 3. Grup'ta güncel puan durumu! Türkiye...

UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta 3. hafta maçları oynandı. Rusya ile Türkiye 1-1 berabere kalırken; Macaristan ise Sırbistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Peki, 3. Grup'ta puan durumunda son durum ne? İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Takım'ımız, B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya'ya konuk oldu. Macaristan ile oynanan mücadeleden mağlup ayrılan milliler Rusya karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattığı mücadeleden ikinci yarıda güzel oyunuyla 1-1 berabere kalarak hanesine 1 puan yazdırdı. Milli Takım'ımız, gruptaki 4. maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Öte yandan grupta oynanan diğer mücadelede Sırbistan evinde ağırladığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

İşte B Ligi 3. Grup'ta güncel puan durumu

1- Rusya - 7 puan

2- Macaristan - 6 puan

3- Türkiye - 2 puan

4- Sırbistan - 1 puan

Millilerimizin UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde kalan maçlar

14.10.2020 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - Macaristan - Türkiye

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