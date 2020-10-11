Rusya - Türkiye | CANLI
UEFA Uluslar Ligi'nde kritik mücadele öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye A Milli Futbol Takımı, Rusya ile karşı karşıya geliyor. Moskova'da oynanan karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya ile Türkiye karşılaşıyor. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanıyor. A Milli Takımımız Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
RUSYA-TÜRKİYE İLK 11'LER
Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev.
Türkiye: Mert, Zeki, Ozan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak.
RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?
Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalıyor. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemini ise Nejc Kajtazovic yapıyor.
TÜRKİYE VE RUSYA 7. RANDEVUDA
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya geliyor.
Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.
Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.
İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.
Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
582. MAÇ
A Milli Futbol Takımı, Rusya ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkıyor.
Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.
A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
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