11 Ekim 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Rusya - Türkiye | CANLI

Rusya - Türkiye | CANLI
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.10.2020 Giriş Tarihi: 11.10.2020

Uluslar Ligi'nde kritik mücadele öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye A , ile karşı karşıya geliyor. Moskova'da oynanan karşılaşmanın tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup üçüncü maçında ile Türkiye karşılaşıyor. Mücadele, Moskova'daki Lev Yeashin Stadı'nda oynanıyor. A Milli Takımımız Rusya maçını kazanarak UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RUSYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Rusya: Shunin, Karavaev, Semenov, Kdryashov, Zhirkov, Miranchuk, Zobnin, Ozdoev, Ionov, Dzyuba, Kuzyaev.

Türkiye: Mert, Zeki, Ozan, Merih, Umut, Ozan, Mahmut, Efecan, Hakan, Kenan, Burak.


RUSYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta karşılaşmasında A Milli Takımımız Rusya deplasmanına konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalıyor. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemini ise Nejc Kajtazovic yapıyor.

TÜRKİYE VE RUSYA 7. RANDEVUDA

A , Rusya ile tarihinde 7. kez karşı karşıya geliyor.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 6 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 6 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 2 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü.

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında 14 Ekim 2018'de Soçi'de karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

582. MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçıyla 582. kez sahaya çıkıyor.

Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 309'u resmi, 272'si özel 581 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 137 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip, 249'u deplasmanda, 252'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 766 gol attı, kalesinde 827 gol gördü.

A , bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 581 karşılaşmanın 500'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milliler Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı Milliler Petrovksy Parkı'nda yürüyüş yaptı
Güneş'ten flaş Kaan Ayhan açıklaması! Yasaklayabiliriz... Güneş'ten flaş Kaan Ayhan açıklaması! "Yasaklayabiliriz..."
Rusya ve Sırbistan maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku! Rusya ve Sırbistan maçı öncesi Milli Takım'da sakatlık şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör