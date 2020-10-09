09 Ekim 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Galatasaray - Ümit Milli Takım | CANLI

G.Saray - Ümit Milli Takım | CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 Giriş Tarihi: 09.10.2020

Süper Lig'e verilen milli arayı verimli değerlendirmek isteyen , Tolunay Kafkas yönetimindeki Türkiye ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın canlı skoru ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren , lige verilen milli arayı hazırlık maçı yaparak değerlendiriyor. Sarı-kırmızılılar, Türkiye ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

GALATASARAY - ÜMİT MİLLİ TAKIM: 0-0

GALATASARAY'IN 11'İ
Okan; Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir; Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram; Oğulcan, Diagne, Arda Turan.

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