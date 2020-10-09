Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Sezona fırtına gibi başlayan ancak son 2 maçta alınan sonuçlar sonrası moral bozukluğu yaşayan Galatasaray, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Galatasaray, Ümit Milli takımı ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Ümit Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Ümit Milli Takımı ile bir hazırlık maçı yapacak.

GALATASARAY - TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım hazırlık maçı 9 Ekim Cuma günü saat 17:00'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.

DİĞER