09 Ekim 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Galatasaray - Türkiye Ümit Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Galatasaray'ın rakibi Ümit Milli Takım!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 09.10.2020

Sezona fırtına gibi başlayan ancak son 2 maçta alınan sonuçlar sonrası moral bozukluğu yaşayan , milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Galatasaray, ile hazırlık maçı yapacak. Peki, Galatasaray - Ümit Milli Takım hazırlık maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

, ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Milli arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye ile bir hazırlık maçı yapacak.

GALATASARAY - TÜRKİYE ÜMİT MİLLİ TAKIM HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Galatasaray - hazırlık maçı 9 Ekim Cuma günü saat 17:00'da 'nde oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.

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