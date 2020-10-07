07 Ekim 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Almanya - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 Giriş Tarihi: 07.10.2020

A Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçlar öncesinde ile hazırlık maçı yapacak. A Milli takımımız kritik mücadelede Almanya'yı devirerek UEFA Uluslar Ligi maçlarına moralli çıkmak istiyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Aday kadroda kimler var? Uluslar Ligi maçları ne zaman?

A Uluslar Ligi öncesi kritik bir karşılaşmaya çıkacak. A Milli Takımımız ile hazırlık maçına çıkacak ve moral kazanmak için galibiyet arayacak. Peki, Almanya - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Aday kadroda kimler var?

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye maçı 7 Ekim Pazar günü saat 21:45'te TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRODA KİMLER VAR?

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: (), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır ()

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den futbolseverlerle buluşacak. Türkiye,14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri Millilerimiz zorlu sınavda! İşte Almanya - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Üreten ve yarışan bir ülke olmak istiyoruz "Üreten ve yarışan bir ülke olmak istiyoruz"
Almanya maçında yeni şeyler deneyeceğiz "Almanya maçında yeni şeyler deneyeceğiz"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör