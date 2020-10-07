Almanya - Türkiye | CANLI

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile oynanacak maçlar öncesinde zorlu randevuya çıktı. A Milli Takımı'mız, Köln'de bulunan Rhein Energie Stadı'nda Almanya ile karşılaşıyor. Almanya - Türkiye maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

A Milli Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi öncesi Almanya karşısında zorlu bir maça çıktı. Millilerimiz, kritik Rusya ve Sırbistan maçları öncesi zorlu mücadeleden galip ayrılarak moral depolamak istiyor.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

ALMANYA: Leno, Henrichs, Koch, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Draxler, Havertz, Brandt, Waldschmidt

TÜRKİYE: Mert, Sangare, Kaan, Merih, Hasan Ali, Okay, Ozan, Yusuf, Efecan, Emre, Enes

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - Türkiye maçı saat 21:45'te başladı TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Rusya maçı, 11 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Türkiye,14 Ekim'de ise Sırbistan ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

ALMANYA - TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Rhein Energie Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayan mücadeleyi Bastien yönetiyor. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Millot.

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