06 Eylül 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Sırbistan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 06.09.2020

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. grup maçında A Milli Takımımız, 'a konuk oluyor. İlk maçta 'a 1-0 yenilen A Milli Takımımız Sırbistan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Sırbistan - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Macaritan mağlubiyeti sonrası mutlak galibiyete ihtiyacı olan A Milli Takımız, deplasmanına konuk oluyor. Peki, Sırbistan - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan - Türkiye maçı 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te oynanacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki, Merih, Çağlar, Hasan Ali, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLACAK

Mücadele öncesi Ozan Kabak ile basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, "Yeniden bir yola çıkıyoruz. Üç günde bir maç oynamak durumundasınız. takviminde belli bir takvim var. 3 günde bir maç yaparken oyuncuların bir yıpranma payı var. Oyuncuları koruyarak, bu maçta da mümkün olduğunca değişiklik yapmak durumundayız. Bu maçlara değer vermediğimiz anlamı taşımaz. A Milli Takım'a çağrılan her oyuncu, o takımın direk oyuncusu olmalıdır. Bazen oynadığınız oyunun karşılığını alamayabilirsiniz, ama bu gelecek maçlarda yüzde yüz devam eder diye bir şey yok. Perşembe günkü maça göre çok değişiklik yapacağız. Merih 90 dakika ilk defa oynadı. Sağlık olarak sorun yok ama üst üste maç oynarsa ne olur? Takımda büyük bir değişiklik yapacağımızı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.

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