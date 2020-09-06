Sırbistan - Türkiye l CANLI
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. grup maçında A Milli Takımımız, Sırbistan'a konuk oluyor. İlk maçta Macaristan'a 1-0 yenilen A Milli Takımımız Sırbistan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Bu zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...
UEFA Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Macaritan mağlubiyeti sonrası mutlak galibiyete ihtiyacı olan A Milli Takımız, Sırbistan deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...
11'LER
Sırbistan (muhtemel): Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal, Ozan Kabak
Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic
SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Sırbistan - Türkiye maçı 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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