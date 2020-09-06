06 Eylül 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Sırbistan - Türkiye l CANLI

Sırbistan - Türkiye l CANLI
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 06.09.2020 Giriş Tarihi: 06.09.2020

Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. B Ligi 3. grup maçında A Milli Takımımız, 'a konuk oluyor. İlk maçta 'a 1-0 yenilen A Milli Takımımız Sırbistan karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Bu zorlu karşılaşmayı Aspor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz...

Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşma futbolseverleri bekliyor. Macaritan mağlubiyeti sonrası mutlak galibiyete ihtiyacı olan A Milli Takımız, deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmayı Aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz...

11'LER

Sırbistan (muhtemel): Rajkovic, Milenkovic, Maksimovic, Pavlovic, Kolarov, Gudelj, Milinkovic, Ljacic, Vlahovic, Jovic, Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Mahmut Tekdemir, Enes Ünal, Ozan Kabak


Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, Mitrovic

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sırbistan - maçı 6 Eylül tarihinde saat 21:45'te başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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