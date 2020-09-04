04 Eylül 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 Giriş Tarihi: 04.09.2020

Avrupa Şampiyonası eleme turunda , U21 takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. Milli Takımımızın rakibi U21 olacak. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

İşte UEFA Uluslar Ligi'nde günün maçları! haberin devamı

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