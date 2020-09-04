UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda U21 Milli Takımımız, Andorra U21 takımıyla karşı karşıya gelecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Şampiyonası eleme turunda heyecan devam ediyor. U21 Milli Takımımızın rakibi Andorra U21 olacak. Mücadele öncesi maçın yayınlanacağı kanal ve yayın saati arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye U21 - Andorra U21 maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TÜRKİYE U21 - ANDORRA U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Andorra U21 maçı bu akşam saat 20:30'da Aspor'da canlı yayınlanacak.

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