03 Eylül 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye - Macaristan maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta yarışacak olan A , ilk olarak ile kozlarını paylaşacak. Maçtan önce merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve A aday kadrosu da yer alıyor. Peki, - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Yayın şifresiz mi?

A Uluslar Ligi'nde ile karşılaşacak. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele eden millilerimizin aday kadrosu da geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki, - Macaristan maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak mücadele 3 Eylül Perşembe günü Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 21.45 'de başlayacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDAN MI YAYINLANACAK?

UEFA Uluslar Ligi B grubu mücadelesinde Macaristan'ı ağırlayacak Ay Yıldızlı ekibimizin maçı Perşembe günü TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (), Gökhan Akkan (), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (US Sassuolo), Nazım Sangare (Fraport TAV Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım (Verona), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: (AS Roma), Efecan Karaca (Alanyaspor), (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Mert Hakan Yandaş, (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (RC Celta de Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

MİLLİ TAKIM FORMALARI TANITILDI

A 'ın iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı. Ay-Yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi. Milliler kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan maçında giyecek.

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