UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta yarışacak olan A Milli Futbol Takımımız, ilk olarak Macaristan ile kozlarını paylaşıyor. Macaristan'ı Sivas'ta konuk eden A Milli Takım'da hedef mutlak galibiyet almak. Zorlu karşılaşmayı ASpor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele eden millilerimizin Macaristan karşısında oynayacağı 11 belli oldu.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

TÜRKİYE-MACARİSTAN ARASINDAN OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Türkiye Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazandı.

A Milli Futbol Takımımız Macaristan'ı konuk ettiği son üç maçı da kaybetmedi.

Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçın dokuzunu kazanan Türkiye (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 29 karşılaşmada alabilmişti.

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