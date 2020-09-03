03 Eylül 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Macaristan l CANLI

Türkiye - Macaristan l CANLI
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Uluslar Ligi B Ligi 3. grupta yarışacak olan A , ilk olarak ile kozlarını paylaşıyor. Macaristan'ı Sivas'ta konuk eden A 'da hedef mutlak galibiyet almak. Zorlu karşılaşmayı ASpor.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

A Uluslar Ligi'nde ile karşılaşıyor. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grupta mücadele eden millilerimizin Macaristan karşısında oynayacağı 11 belli oldu.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar, Umut Meraş, , Mert Hakan Yandaş, , Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Lang, Orban, Atilla, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Szalai

TÜRKİYE-MACARİSTAN ARASINDAN OYNANAN MAÇLARDAN NOTLAR:

Macaristan ile oynadığı son beş maçın üçünü kazandı.

A Milli Futbol Takımımız Macaristan'ı konuk ettiği son üç maçı da kaybetmedi.

Şenol Güneş göreve geldikten sonra oynadığı 12 maçın dokuzunu kazanan Türkiye (2B 1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki 29 karşılaşmada alabilmişti.

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