Şenol Güneş: Son kararı yarın vereceğim

Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş açıklamasında Macaristan mücadelesi kadrosu hakkında "Eksik oyuncularımız var ama elimizdeki en iyi kadroyu sahaya süreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in açıklamalarında satırbaşları şöyle;

"Bazı genç arkadaşlarımıza görev vereceğim. Takımın genel durumunu bilmiyoruz o yüzden net bir şey söylemek mümkün değil ama bulunduğumuz kısa süre içerisinde eldeki oyuncuları, durumlarını değerlendirerek, iskeleti koruyarak bu maçta göreceğiz."

"Kadro olarak sadece bizim değil, rakiple ilgili de değişiklik olabiliyor. Kadroyla ilgili genel bir kanaatim var ama bugün yine bir daha göreceğiz. Son kararımı yarın vereceğim."

"Oyuncu seçimiyle ilgili zaten geçen sene de konuştuğumuzda, beş tane oyuncumuz vardı beni ziyarete gelen. Mert Hakan, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Uğur Çiftçi ve Caner vardı sanırım."

"Şu anda zaten takım içerisine baktığımız zaman iki kişi bizimle birlikte. Sivasspor'da oynarlarken aldım onları ve ikisi de transfer oldu. Sivasspor'dan oyuncu almadık demek doğru değil."

"Kim alınabilirdi? Sol tarafta düşündüğümüz Uğur vardı, Hakan Arslan da vardı. Onları da biliyor Rıza Hoca. Zaman zaman bize isimler söylerse onu dinleriz. Bizim kulağımız Türkiye'de herkese açık. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu olan herkesin buraya gelme şansı var."

"Bazı oyuncularımız hazır olmadığı için kadroda olmayacak, bazı oyuncular da kenarda bekleyip oyuna göre süre alabilir. Eksik oyuncularımız var ama elimizdeki en iyi kadroyu sahaya süreceğiz."

"İlk maçımızı Macaristan'la yapacağız. Biz de kendimize güveniyoruz. Rakibimizde tecrübeli oyuncular var. Bunlar Szoboszlai, hemen önünde Szalai var. Atanı tutanı iyi olan ama etrafında yeni adayları olan oyuncuları var. Bir değişime uğradıkları doğru."

"Onların ve bizim ne yapacağını hep beraber göreceğiz. Planımız kazanmaya yönelik. Olağanüstü gayrette olmamız gerekiyor. Pandeminin gölgesinde oynanan bir futbol var. Ev sahibi üstünlüğü olmayan bir futbol oynayacağız."

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