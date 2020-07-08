08 Temmuz 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika: UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Macaristan maçı Sivas'ta!

Milli maç Sivas'ta!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 08.07.2020

Son dakika haberine göre; UEFA 'nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçı 'ta oynanacak.

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