Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere hitap etti
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla videokonferans gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençler ve sporculara hitap etti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir."
"Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor."
"19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır."
"Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz."
"Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız."
"Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz."
"Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir."
"Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz."
"Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız."
"Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır."
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