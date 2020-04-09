09 Nisan 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika: Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı

Milli futbolcumuz karantinaya alındı! Corona virüsü...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Son dakika haberine göre, () takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu 'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.

Fischer'in, 'ya yeni tip (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.

Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.

Maçlar bu kurallarla oynanacak! Almanya'da... haberin devamı

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