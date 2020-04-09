Son dakika: Milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın karantinada olduğu açıklandı
Son dakika haberine göre, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı'nın, evinde karantinada bulunduğu bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer'in, 28 yaşındaki oyuncunun karantinada olduğunu ve antrenmanlara katılamadığını açıkladığı belirtildi.
Fischer'in, Yunus Mallı'ya yeni tip corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulup konulmadığı veya oyuncunun virüs tespit edilen bir kişiyle temasta olup olmadığına ilişkin ayrıntı vermediği ifade edildi.
Öte yandan, video konferans yoluyla bazı gazetecilere açıklama yapan Fischer'in, ilk önce konunun bilindiğini sandığı, ancak öyle olmadığını öğrenince basın mensuplarından bunu kendilerine saklamalarını istediği de kaydedildi.
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