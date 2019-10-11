12 Ekim 2019, Cumartesi
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Merih Demiral'dan Mehmetçik'e mesaj
Giriş Tarihi: 12.10.2019
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-0 A Millilerimizin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın şüphesiz en iyi ismi olan Merih Demiral maç sonu açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral 'dan Mehmetçik'e mesaj var. Juventus forması giyen Demiral mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Onları çok seviyoruz, kalbimiz onlarla." şeklinde konuştu.
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