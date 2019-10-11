12 Ekim 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Merih Demiral'dan Mehmetçik'e mesaj

Merih Demiral'dan Mehmetçik'e mesaj
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 12.10.2019

A , EURO 2020 Elemeleri grup maçında Arnavutluk ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 1-0 A Millilerimizin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın şüphesiz en iyi ismi olan maç sonu açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan 'dan Mehmetçik'e mesaj var. forması giyen Demiral mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Toplam 17 şehidimiz varmış, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Ülkemizin durumunun farkındaydık, askerlerimizi ve milletimizi bir nebze mutlu ettiysek, ne mutlu bize. Onları çok seviyoruz, kalbimiz onlarla." şeklinde konuştu.
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