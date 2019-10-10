CANLI l Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcusu Ozan Tufan, Arnavutluk maçı öncesi basın toplantısı düzenliyor

Açıklamalardan satır başları;

Ozan Tufan:

"Fransa maçı bizim için anahtar maç ama öncesinde Arnavutluk maçı daha kritik. Ona konsantre olacağız, taraftarlarımız da gereken desteği verecektir, biz de milli ruhu sahaya yansıtacağımızın garantisini veriyoruz."

"Geçmişle ilgili problemler, sorunlar vardı, onları mental olarak kafamda düzenledim. Hayatımı düzenledim, yeniledim, futbola yüzde yüz odaklandım."

"Emre ağabeyin emeği üzerimde var ama ben her şeyi kendim yaptım, kadro dışı kaldığımda yanımda kimse yoktu, telefonlarım çalmıyordu, kimse aramıyordu. Ama başka bir şey olduğunda herkes arıyordu. Benim en büyük destekçim ailemdir, daha sonra Fenerbahçe'dir."

Şenol Güneş:

"Birlikte oynayan oyuncuları tercih edeceğiz. Arkasından da Fransa maçı var. Öncelikle Arnavutluk maçını düşünüyoruz. Son maçlarda aldıkları sonuçlar ve oynadıkları oyunla moral kazandılar. Bizim maçı final olarak görüyorlar. Biz de aynı şekilde görüyoruz."

"Akıllı, sabırlı, çok koşan ve birbirine yardım eden takım olacağız. Herkesin gurur duyacağı bir oyun oynayacağız. Rakibin gücünü biliyoruz. Kimi oynatsam, diğerini oynatmadığım için haksızlık olarak görülebilir ama bu bir maraton."

"İki maçı değerlendirdiğimizde en güzeli 6 puan... Ama 4 puan da iyi olur. Bu puanlar bize avantaj sağlar, aşağısında da mücadele devam eder. Yarın mutlaka iyi bir sonuca ihtiyacımız var. Bütün oyuncularımızla yüzdee 100'ümüzü vereceğiz."

Detaylar geliyor...