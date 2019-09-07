07 Eylül 2019, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Andorra maçı saat kaçta, hangi kanalda?
MİLLİ TAKIM
Giriş Tarihi: 07.09.2019

Türkiye - Andorra maçı için heyecan dorukta. A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçı kapsamında Andorra ile karşılaşacak. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri Andorra karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Türkiye, 2020 Avrupa Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Andorra ile kozlarını paylaşacak. Grupta yaptığı dört karşılaşmada toplamda 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Türkiye, 9 puanla ve averajla ikinci sırada bulunuyor. H Grubu'nda liderlik açısından hedef karşılaşmalardan birisi olan Andorra maçı öncesi millilerimizde tek hedef galibiyet.

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TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Türkiye ile Andorra arasındaki milli maç 7 Eylül 2019 Cumartesi (bu akşam) 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabaka 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Andorra maçının canlı skorunu aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ DONALD ROBERTSON
Türkiye Andorra maçını İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.

Millilerin konuğu Andorra

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