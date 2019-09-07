Türkiye - Andorra maçı için heyecan dorukta. A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçı kapsamında Andorra ile karşılaşacak. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri Andorra karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç ile ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Andorra ile kozlarını paylaşacak. Grupta yaptığı dört karşılaşmada toplamda 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Türkiye, 9 puanla ve averajla ikinci sırada bulunuyor. H Grubu'nda liderlik açısından hedef karşılaşmalardan birisi olan Andorra maçı öncesi millilerimizde tek hedef galibiyet.

TÜRKİYE ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye ile Andorra arasındaki milli maç 7 Eylül 2019 Cumartesi (bu akşam) 21.45'te Vodafone Park'ta oynanacak. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye Andorra maçının canlı skorunu aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.

MAÇIN HAKEMİ DONALD ROBERTSON

Türkiye Andorra maçını İskoç hakem Donald Robertson yönetecek. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapacak. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy olacak.