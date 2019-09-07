Türkiye - Andorra | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu beşinci maçı kapsamında Andorra ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan ay-yıldızlılar, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. Şenol Güneş'in öğrencileri Andorra karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Türkiye Andorra maçı ne zaman saat kaçta başladı, hangi kanalda canlı yayınlanıyor? Maç ile ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu beşinci maçında Andorra ile kozlarını paylaşıyor. Grupta yaptığı dört karşılaşmada toplamda 3 galibiyet 1 mağlubiyet elde eden Türkiye, 9 puanla ve averajla ikinci sırada bulunuyor. H Grubu'nda liderlik açısından hedef karşılaşmalardan birisi olan Andorra maçı öncesi millilerimizde tek hedef galibiyet.



İLK 11'LER



TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın, Cenk Tosun



ANDORRA: Gomes, San Nicolas, Llovera, Ildefons Lima, Cervos, Rodriguez, Rebes, Vales, Clemente, Cristian Martinez, Vieira



TÜRKİYE ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?



Türkiye ile Andorra arasındaki milli maç saat 21.45'te başladı. Müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.



Türkiye Andorra maçının canlı skorunu aspor.com.tr'den takip edebilirsiniz.



MAÇIN HAKEMİ DONALD ROBERTSON



Türkiye Andorra maçını İskoç hakem Donald Robertson yöneteiyor. Robertson'ın yardımcılıklarını ise Sean Carr ve Douglas Potter yapıyor. Karşılamanın dördüncü hakemi Kevin Clancy.