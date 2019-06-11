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A Milli Takım'da İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder şoku!
Güncelleme Tarihi: 11.06.2019 Giriş Tarihi: 11.06.2019
EURO 2020 elemeleri grubunda İzlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan milli takımımızda Cengiz Ünder endişesi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun adalesinde çekme olduğu ve durumunun maç saatinde netleşeceği ifade edildi.
TRT Spor'un haberine göre A Milli Takım'da bu akşam oynanacak İzlanda maçı öncesi sol üst adalesinde gerilme olan Cengiz Ünder'in durumu önümüzdeki saatlerde belli olacak.
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