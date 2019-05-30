30 Mayıs 2019, Perşembe

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'ın Yunanistan maçı 11'i belli oldu

A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 30.05.2019 Giriş Tarihi: 30.05.2019

Bu akşam saat 21.00'de 'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A 'ın ilk 11'i belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'mız bu akşam özel maçta ile Antalya'da karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Romanya Futbol Federasyonundan Radu Marian Petrescu düdük çalacak. Petrescu'nun yardımcılıklarını Radu Adrian Stefan Ghinguleac ve Vladimir Costin Urzica yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN 11'İ:

Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Kenan Karaman, Cenk Tosun

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