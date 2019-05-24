24 Mayıs 2019, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 24.05.2019 Giriş Tarihi: 24.05.2019

A Milli Takım’ın , Özbekistan, ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın ve Özbekistan ile oynayacağı özel maçlar ile 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ve İzlanda ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Nazım Sangare, Cengiz Umut Meraş ve Ömer Ali Şahiner ilk kez kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan isimler oldu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:

KALECİLER: Fehmi Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangare, Ozan Muhammed Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cengiz Umut Meraş, Emre Taşdemir, Hasan Ali Kaldırım

ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Dorukhan Toköz, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Ali Şahiner

FORVET: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Güven Yalçın, Kenan Karaman

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Yunanistan ve Özbekistan maçlarının biletleri satışta Yunanistan ve Özbekistan maçlarının biletleri satışta
Milli maçların hakemleri açıklandı Milli maçların hakemleri açıklandı
Fransa'nın aday kadrosu belli oldu Fransa'nın aday kadrosu belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör