CANLI | Şenol Güneş açıklamalarda bulunuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenliyor.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"DÜŞ KURALIM AMA DÜŞLERİ SATMAYALIM"

"Milli takımımızda yeni bir dönem başlıyor. İlk hedefimiz EURO 2020'ye katılmak. Milli takım ortak değerimiz ise gelin birlikte düşünelim, fikir üretelim ve çalışalım. Yarını beraber planlayalım."

"Birlikte hayal edelim, birlikte çalışalım istiyorum. Düş kuralım ama bu düşleri satmayalım. Daha iyisini yapabilir miyiz diye düşünelim."

"SEVİNCİ DE HÜZNÜ DE BERABER YAŞAYALIM"

"Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na uzaktan mı bakacağız yoksa içinde mi olacağız? Bu şampiyonaların içinde olalım, en iyisini arayalım. Ortak bir gururumuz olsun. Sevinci de hüznü de beraber yaşayalım."

"Beraberce paylaştığımız sevincimiz ve hüzünlerimiz olsun. Türk futbolunun ekosistemini birlikte ortaya koyalım."

"Derin bir nefes alıp yeniden başlayalım. Sürekli kavga olmaz. Sorun değil çözüm üretmeliyiz."

"ÇALIŞKAN VE KARAKTERLİ FUTBOLCULARIMIZ VAR"

"Herkesin seveceği, gurur duyacağı bir milli takım oluşturmaya çalışacağıma söz veriyorum. Halk ile bir olacağız. Bu takımla gurur duyuyorum cümlelerini duymak istiyoruz. Çalışkan ve karakterli futbolculara sahibiz."

"BÜYÜK BİR ÜLKEYİZ NEDEN EN İYİ OLMAYALIM?"

"Biz büyük bir ülkeyiz neden en iyi olmayalım? İnsanlığa ve dünyaya sevgiyi öğretelim. Sevginin olduğu yerde başarı olur. Özgürlük ve cesaret başarının anahtarı olacak."

"İlk hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak olacak. Ben bu arayı milli hafta olarak görüyorum. İnsanlar başarılı bir Milli Takım istiyor. Bu sadece benim işim değil herkesin işi."

"Hem genç hem tecrübeli oyuncularımız var. Aramızda olup ilerde olmayacak ya da aramızda olmayan ama şans bulacak isimler olabilir. Bunu oyuncuların durumu belirleyecek."

"BİZ ÜLKENİN ASKERİYİZ"

"Biz burada ülkenin askeriyiz. Ait hissetmezsek, iş olarak görürsek bu bizi başarıya götürmez."

"Bugün kurulan arkadaşlığı geliştirip, iyi bir takım oluşturacağız. Mehmet Topal'ın kalmasını istedim ama tedavisi için gitmesi gerekti. Oynamasa da takımın parçası olduğunu hissetsin istedim. Şu an Cenk, Sinan Bolat ve Hakan Çalhanoğlu yolda."

"FUTBOL DÜNYASININ OLDUĞU YERLERE GİTMEK İSTİYORUZ"

"Futbolcuların yorgunluğuna göre akşam çalışmaya başlayacağız. Biz tüm futbol dünyasının olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Kimse kendisini bunun dışında görmesin. Bugün de Avrupa Şampiyonası'nı görebilmeliyiz."

"ARDA, SELÇUK GİBİ İSİMLER DE HEYECAN DUYMALI"

"Bugün bizimle burada olmayan eski oyuncularımız, Arda gibi, Selçuk gibi isimler de heyecan duymalı. Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan gibi isimlerin burada olmaması, olmayacağı anlamına gelmez. Okan Yılmaz, iki sene gol kralı oldu almadık, üçüncü sene aldık."

"Hepinizin görüşünü önemsiyorum. Her zaman tartışabiliriz. Hepinizle görüşmek isterim. Bu görüşmeler sonrası son kararı vereceğim."

2002'DEKİ EMRE İLE 2020'DEKİ OZAN ARASINDA FARK YOK"

"96'da Trabzon'dan 2002'de Galatasaray'dan çok oyuncu vardı. 2002'de Dünya Kupası yaşayan bir takım değildi. Emre yaşadı bu takımda, inşallah 2020'yi de yaşar. Zorlamak da istemiyoruz tabii. 2002'deki Emre ile 2020'deki Ozan arasında fark yok."

"Milli Takım olarak katıldığımız ve başarılı olduğumuz turnuvalardan daha iyi durumdayız. Tesisler çok gelişti, her şey gelişti. Ama daha iyisini niye aramayalım. İlk hedef Arnavutluk ama daha ilerisine de bakacağız."

"Dünya Kupası nesli ile şimdiki nesil farklı ama geçmişin başarısı ile övünemeyiz artık. Geçti onlar. 2002 ile 2020 arasında sadece rakam farkı var bizim için daha iyisini yapmaya çalışacağız."