;
    27 Mart 2018, Salı

    MİLLİ TAKIM

    A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu

    A Milli Takımın ilk 11i belli oldu
    MİLLİ TAKIM
    Güncelleme Tarihi: 27.03.2018 Giriş Tarihi: 27.03.2018

    A Milli Takımımız hazırlık karşılaşmasında Karadağ ile karşılaşıyor.

    A Milli Takımımız 23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra bugün Karadağ'a konuk oluyor. İrlanda maçını Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazanan Milli Takımımız, bu kez de Karadağ karşısında galibiyet arayacak.

    İşte Milli Takımımızın Karadağ maçı ilk 11'i: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    MİLLİ TAKIM HABERLERİ
    Ardasız millilerin şaşırtan istatistiği Arda'sız millilerin şaşırtan istatistiği
    U19 Milli Takımı Avrupa Şampiyonasında U19 Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'nda
    İşte Milli Takımın Karadağ karşısındaki muhtemel 11i İşte Milli Takım'ın Karadağ karşısındaki muhtemel 11'i
    BİZE ULAŞIN