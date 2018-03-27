A Milli Takımın ilk 11i belli oldu

A Milli Takımımız hazırlık karşılaşmasında Karadağ ile karşılaşıyor.

A Milli Takımımız 23 Mart Cuma günü oynadığı İrlanda Cumhuriyeti maçından sonra bugün Karadağ'a konuk oluyor. İrlanda maçını Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 kazanan Milli Takımımız, bu kez de Karadağ karşısında galibiyet arayacak.

İşte Milli Takımımızın Karadağ maçı ilk 11'i: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun.