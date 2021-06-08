Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de, Mehmet Topal ile yolların ayrıldığı açıklandı. Sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki oyuncu ile yeni sözleşme imzalanmadı. İşte kulüpten yapılan açıklama... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de, Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermişti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, milli futbolcu ile yeni sözleşmenin imzalanmayacağı duyuruldu.
Başakşehir kulübü 35 yaşındaki oyuncu için "Teşekkürler Mehmet Topal" başlıklı bir açıklama yaptı. İşte yapılan açıklama...
"Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana özveriyle görev yapan ve hem sahadaki mücadelesi hem de saha dışındaki liderliğiyle kulübümüze önemli katkılarda bulunan Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermiştir.
Türkiye'de üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk futbolcu olarak adını altın harflerle tarihe yazan; 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda da Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk ve tek Türk oyuncu olan Mehmet Topal, kulüp tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli pay sahibi olduğu Başakşehir ailesi için her zaman özel kalacaktır.
Türk futbolunun örümcek adamına kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
MEHMET TOPAL: TÜM KALBİMLE TEŞEKKÜR EDERİM
Öte yandan tecrübeli oyuncu da kulübe bir mesaj yayımlayarak teşekkür etti. Topal, mesajında, "Temmuz 2019'da dahil olduğum İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki ilk sezonumda şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir ilke imza atmanın gururunu yaşadım. Süper Lig'in en genç şampiyon kulübünde iki yıl boyunca yaşadığım üst düzey profesyonellik, aile ortamı ve sonsuz güvenleri nedeniyle başta başkanımız Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm yöneticilerimize, şampiyonluk yaşadığım hocam Okan Buruk'a, tüm idari kadroya, kulüp personeli ve çalışanları ile 1453 Başakşehirliler taraftar grubumuza tüm kalbimle teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı olması dileğimle" ifadelerini kullandı.
🙏🏻 Teşekkürler Mehmet Topal!— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) June 8, 2021
➡️ https://t.co/hsLTuUur1N pic.twitter.com/Z0FuCk4Gh6
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