Medipol Başakşehir Uğur Uçar'la sözleşme uzattı!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, tecrübeli futbolcusu Uğur Uçar'la sözleşmesini 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Medipol Başakşehir, 34 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Uçar'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Uğur Uçar ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından ilk transferimiz olan ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda yer alan Uğur Uçar ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.
Uğur Uçar, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı.
✍ Uğur Uçar ile 1 yıl daha!— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 28, 2021
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