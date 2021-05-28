28 Mayıs 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Uğur Uçar'la sözleşme uzattı!

Başakşehir tecrübeli isimle uzattı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

ekiplerinden , tecrübeli futbolcusu 'la sözleşmesini 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

, 34 yaşındaki savunma oyuncusu 'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Uğur Uçar ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından ilk transferimiz olan ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda yer alan Uğur Uçar ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde nice başarılar diliyoruz" denildi.

Uğur Uçar, bu sezon Medipol Başakşehir formasıyla 13 maça çıktı.

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