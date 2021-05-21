21 Mayıs 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Bosna Hersek'te Edin Visca'nın milli takımı bıraktığı açıklandı!

Edin Visca'dan emeklilik kararı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'in Bosna Hersekli yıldız oyuncusu 'nın, milli takımı bırakma kararı aldığı açıklandı. Milli Takım Teknik Direktörü Petev, " milli takımı bırakmak istediğini söyledi. Kendisini yüzde 100 takımına veremediğini belirtti. 'nde kadroda yer vermek istediğim önemli bir oyuncuydu ancak kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamam." açıklamasında bulundu. | Son dakika spor haberleri

Başkent 'da ve ile yapılacak dostluk karşılaşmalarının aday kadrosunu açıklayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , 'nın kadroda yer almadığını duyurdu.

31 yaşındaki futbolcu ile 10 gün önce telefonda görüştüğünü belirten Petev, "Milli takımı bırakmak istediğini söyledi. Kendisini yüzde 100 takımına veremediğini belirtti. 'nde kadroda yer vermek istediğim önemli bir oyuncuydu ancak kararına saygı duymaktan başka bir şey yapamam." ifadelerini kullandı.

Petev, Edin Visca'nın kararını değiştirmesi durumunda konuşmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Deneyimli futbolcu, 2010'dan bu yana milli takım formasıyla çıktığı 55 maçta 10 gol kaydetti.

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