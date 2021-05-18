18 Mayıs 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Muhammet Demir kararı! Takımda tutulacak mı?

Başakşehir'den Muhammet kararı! Takımda tutulacak mı?
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.05.2021

'de ile olağanüstü bir performans sergileyen 'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok takımın gündemine giren tecrübeli golcü için bonservisini elinde bulunduran 'in Demir'i takımda tutmak istediği öğrenildi.

Bu sezon kiralık olarak forma giydiği 'da ortaya koyduğu performansla büyük beğeni toplayan ve kariyerinin gol rekorunu da kıran 'in bonservisini elinde bulunduran Medipol 'de teknik heyet, gelecek sezon 29 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istiyor.

Son şampiyon unvanıyla girdiği 2020-2021 sezonunda kümede kalmayı son haftalarda garantileyen Başakşehir'de gelecek dönemin planlamasına da başlandı. Özellikle hücum hattından beklenen verimi alamayan turuncu-lacivertlilerde bu bölgeye takviyeler de gündemde. Ancak Teknik Direktör 'ın önceliği ise kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'da toplamda 34 karşılaşmada 17 gol, 6 asistlik performans sergileyen Muhammet Demir.

Kocaman takımda kalmasını istiyor

Bu sezon ligde 40 maçta sadece 43 gol atabilen M.Başakşehir'in en golcü oyuncusu 7 gollü . Rakip filleri 5 kez sarsan ile yollar ayrılırken, ise yalnızca 2 gol kaydedebildi. Aykut Kocaman, yaşanan bu sıkıntıdan dolayı Gaziantep FK'da kariyerinin gol rekorunu da kıran Muhammet'in kadroda kalmasını istiyor. Tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapması beklenen Kocaman, milli futbolcuya planlarına dair bilgiler aktaracak.

2023 yılına kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunan Muhammet Demir'in ise kararını deneyimli çalıştırıcı ile görüştükten sonra vermesi bekleniyor.
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