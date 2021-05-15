Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, bu sezonu ise 12. sırada bitirdi. Turuncu-lacivertliler şampiyonluk maçları öncesinde sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü oynanan karşılaşmalarla çözülüyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçı öncesinde paylaşımda bulundu.

Başakşehir paylaşımında, "Son birkaç sezonda şampiyonluk yarışı stresi yaşayan takımımız, bu sezonun finalini bu şekilde takip ediyor" ifadelerine yer verdi.





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