15 Mayıs 2021, Cumartesi
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Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!
Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, bu sezonu ise 12. sırada bitirdi. Turuncu-lacivertliler şampiyonluk maçları öncesinde sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü oynanan karşılaşmalarla çözülüyor.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçı öncesinde paylaşımda bulundu.
Başakşehir paylaşımında, "Son birkaç sezonda şampiyonluk yarışı stresi yaşayan takımımız, bu sezonun finalini bu şekilde takip ediyor" ifadelerine yer verdi.
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