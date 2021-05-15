15 Mayıs 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!

Başakşehir'den şampiyonluk paylaşımı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 15.05.2021

'de 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan , bu sezonu ise 12. sırada bitirdi. Turuncu-lacivertliler şampiyonluk maçları öncesinde sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

'de şampiyonluk düğümü oynanan karşılaşmalarla çözülüyor.

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu ; , ve maçı öncesinde paylaşımda bulundu.

paylaşımında, "Son birkaç sezonda şampiyonluk yarışı stresi yaşayan takımımız, bu sezonun finalini bu şekilde takip ediyor" ifadelerine yer verdi.


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