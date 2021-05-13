13 Mayıs 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Başakşehir'de flaş ayrılık!

Başakşehir'de flaş ayrılık!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 Giriş Tarihi: 13.05.2021

Spor Toto 'de , ile yolların ayrıldığı açıklandı. Turuncu lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Ocak ayında takıma katılan ve bu dönemde sözleşmesi sona eren futbolcuyla yollar ayrımıştır" ifadesi kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

'de devre arası takıma katılan 33 yaşındaki ile yollar ayrıldı.

Şilli oyuncu, Al Ittihad takımından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

ekibi Başakşehir'den yapılan açıklamada,"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes'in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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