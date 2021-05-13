Son dakika spor haberi: Başakşehir'de flaş ayrılık!
Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, Junior Fernandes ile yolların ayrıldığı açıklandı. Turuncu lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Ocak ayında takıma katılan ve bu dönemde sözleşmesi sona eren futbolcuyla yollar ayrımıştır" ifadesi kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi
Başakşehir'de devre arası takıma katılan 33 yaşındaki Junior Fernandes ile yollar ayrıldı.
Şilli oyuncu, Al Ittihad takımından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.
Süper Lig ekibi Başakşehir'den yapılan açıklamada,"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes'in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.
🙏🏾 Teşekkürler Junior Fernandes.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) May 13, 2021
➡️ https://t.co/5b493oVvZc pic.twitter.com/YhV77UOGoK
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig