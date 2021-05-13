Son dakika spor haberi: Başakşehir'de flaş ayrılık!

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir, Junior Fernandes ile yolların ayrıldığı açıklandı. Turuncu lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Ocak ayında takıma katılan ve bu dönemde sözleşmesi sona eren futbolcuyla yollar ayrımıştır" ifadesi kullanıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi

Başakşehir'de devre arası takıma katılan 33 yaşındaki Junior Fernandes ile yollar ayrıldı.

Şilli oyuncu, Al Ittihad takımından bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Süper Lig ekibi Başakşehir'den yapılan açıklamada,"Ocak ayından bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Junior Fernandes'in sözleşmesi sona ermiştir. Attığı kritik gollerle takımımıza önemli katkılarda bulunan Junior Fernandes'e vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

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