11 Mayıs 2021, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Başakşehir - Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir FK: , , , Mbombo, Youssouf, Tolga, Berkay, Deniz Türüç, Denijel Aleksic, , Crivelli

Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

Kasımpaşa - Ankaragücü maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

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