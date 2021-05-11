Süper Lig'in 41. haftasında Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Başakşehir ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kayserispor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir FK: Mert Günok, Rafael, Ravil Tagir, Mbombo, Youssouf, Tolga, Berkay, Deniz Türüç, Denijel Aleksic, Edin Visca, Crivelli

Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

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