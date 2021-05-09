09 Mayıs 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Süper Lig'de kalmayı garantiledi!

Başakşehir rahat nefes aldı! Süper Lig'de...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 09.05.2021

'in 40. haftasında deplasmanda ile karşılaşan mücadeleden 0-0 eşitlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler aldığı 1 puan sonrası bitime 2 maç kala ligde kalmayı garantiledi.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladığı 'de bu sezon adeta kabusu yaşayan , tüm yaşanan olumsuzluklara rağmen lige tutunmayı başardı. Dün akşam konuk olduğu 'dan golsüz beraberlik sonucu 1 puan alarak İstanbul'a dönen turuncu-lacivertli ekip, 44 puana ulaştı ve 'nün de 'ye mağlup olmasıyla kümede kalmayı başardı.

SON 5 HAFTA LİGDE TUTTU

Başakşehir'in düşme korkusunun sona ermesinde ise ligde son 5 maçta ortaya koyduğu olumlu performans etkili oldu. 36. haftada dış sahada 'yı 1-0'la geçen M.Başakşehir, bir sonraki hafta evinde 'la golsüz berabere kalmış ve 37. haftayı düşme hattının 1 puan yukarısında yani ateş çemberinin tam içinde tamamlamıştı. Turuncu-lacivertli ekip, 38 ve 39. haftalarda ise Teknik Direktör 'ın tabiriyle 'yaşam mücadelesi' vereceği müsabakalara çıktı. Potadaki direkt rakibi 'a konuk olan Başakşehir, 1-0 geriye düştü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Bir sonraki hafta ise yine alt sıraları yakından ilgilendiren maçta MKE Ankaragücü'yle oynayan İstanbul temsilcisi, rakibinin 1-0 öne geçmesine rağmen tekrar önemli bir geri dönüşe imza atarak 2-1 galip geldi. Sezonun en kritik iki mücadelesinde hata yapmayan Kocaman'ın takımı, dün de Sivasspor'ta 1 puanı cebine koyan Başakşehir'in düşme kabusu sona erdi.

, son iki haftada sahasında , deplasmanda da ile karşılaşacak.

Sivasspor ile Başakşehir yenişemedi! haberin devamı

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