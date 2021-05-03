03 Mayıs 2021, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 2-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir geriden gelerek kazandı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 Giriş Tarihi: 03.05.2021

Son dakika spor haberleri: Spor Toto 'in 39. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'nü 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 'in 39. haftasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 'nü 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi takımın gollerini 63. dakikada ve 88. dakika Fernandes kaydetti.

Konuk takımın golü ise 15. dakikada 'den geldi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 43 puana yükselirken, Ankaragücü 38 puanda kaldı.

Süper Lig'in 40. haftasında Başakşehir deplasmanda 'a konuk olacak. Ankaragücü ise evinde 'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Atila Turan'ın sol kanattan ortasına ceza alanı içinde Kulusic vurdu. Top, Boli Bolingoli'nin eline çarpınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. Ancak VAR'da pozisyonu inceleyen Meler, penaltı kararını iptal etti.

15. dakikada Pinto'nun sol kanattan ortasına Alper Potuk vurdu. Top direkten oyun alanına döndü. Paintsil dönen topu alıp düzelterek yaptığı vuruşta takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

21. dakikada Pinto'nun savunma arkasına gönderdiği pası Paintsil aldı. Paintsil, pasını yay üzerindeki Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in uzak direğe yaptığı vuruşta top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarparak kornere çıktı.

25. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında, Ömer Ali'nin son çizgiye inip çevirdiği topa Chadli vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

64. dakikada Berkay'ın pasını yay üzerinde Deniz Türüç'ün topun üzerinden atlaması sonucu Visca aldı. Visca da baskıya rağmen hızlıca pasını ceza alanı içinde Aleksic'e çıkardı. Aleksic'in rakibinin markajına rağmen yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

88. dakikada Ankaragücü savunmadan çıkmaya çalışırken Fernandes, Kitsiou'ye yaptığı baskı sonucu topu kaptı ve şık plase vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

90+2. dakikada sağ kanattan Kulusic'in ortasında Başakşehirli futbolcuların müdahalesiyle top arka direkte Alper'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.
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