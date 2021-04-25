Başakşehir 0-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir evinde Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından ev sahibi takım 37, konuk takım ise 56 puana yükseldi.
Başakşehir gelecek hafta BB Erzurumspor deplasmanına konuk olurken, Alanyaspor'da evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Edin Visca, ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan Ömer Ali'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.
29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen Efecan'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
41. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci Volkan Babacan'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Mustafa Pektemek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
73'üncü dakikada Salih'in kullandığı duran topta Tayfur'un kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Mustafa Pektemek tamamlamak istedi, Epureanu topu uzaklaştırdı.
79'uncu dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Salih'in ceza sahası içinde gelişine şutu auta çıktı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
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