25 Nisan 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 0-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir'de puanlar paylaşıldı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 Giriş Tarihi: 25.04.2021

'in 37. haftasında evinde 'u konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

'in 37. haftasında sahasında 'u konuk etti. Mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 37, konuk takım ise 56 puana yükseldi.

Başakşehir gelecek hafta deplasmanına konuk olurken, Alanyaspor'da evinde 'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

28. dakikada 'in sağ kanattan gelişen atağında , ceza sahası içine doğru hareket etti, ceza yayı önünde bulunan 'ye yerden pasını gönderdi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

29. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Tayfur sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasını yaptı. Geriden gelen 'ın yaptığı kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

41. dakikada 'da Tayfur rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Tayfur'un yerden sert şutunda, top kaleci 'dan sekti. Ceza sahası içinde meşin yuvarlağı önünde bulan 'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

73'üncü dakikada Salih'in kullandığı duran topta Tayfur'un kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü, Mustafa Pektemek tamamlamak istedi, Epureanu topu uzaklaştırdı.

79'uncu dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Salih'in ceza sahası içinde gelişine şutu auta çıktı.

Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

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