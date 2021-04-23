23 Nisan 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir Altyapı Antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti!

Başakşehir'in acı günü! Hayatını kaybetti...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

'den üzücü haber geldi. Kulübün altyapı antrenörlerinden olan 'nun hayatını kaybettiği duyurudlu. İşte turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklama...

'in altyapı antrenörlerinden , yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı vefat etti.

Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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