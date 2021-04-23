23 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir Altyapı Antrenörü Can Cüneyt Ömeroğlu hayatını kaybetti!
Medipol Başakşehir'den üzücü haber geldi. Kulübün altyapı antrenörlerinden olan Can Cüneyt Ömeroğlu'nun hayatını kaybettiği duyurudlu. İşte turuncu lacivertli takımdan yapılan açıklama...
Medipol Başakşehir'in altyapı antrenörlerinden Can Cüneyt Ömeroğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı vefat etti.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Altyapı antrenörlerimizden Can Cüneyt Ömeroğlu, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş değerli antrenörümüz Ömeroğlu'na yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." denildi.
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