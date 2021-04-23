23 Nisan 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den Demba Ba'ya veda paylaşımı!

Başakşehir'den Demba Ba'ya veda paylaşımı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 Giriş Tarihi: 23.04.2021

, geçtiğimiz günlerde sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği için bir veda paylaşımı yaptı. Ayrıca turuncu-lacivertli kulüp, Senegalli golcüden de konuyla ilgili açıklama geldi.

ekiplerinden , Senegalli golcü ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda; tecrübeli golcünün antrenmanlardan ve şampiyonluk kutlamalarından görüntüleri ile 'nde 'in attığı ilk gole yer verildi.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. 'Şampiyon' ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DEMBA BA'DAN DA AYRILIK MESAJI GELDİ

Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Demba Ba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sözleşme fesih nedenine ilişkin konuşulanların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Demba Ba, turuncu-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Senegalli futbolcu, bu ayrılığın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ba, "Ortak bir karar ile İBFK ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu beklenen fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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