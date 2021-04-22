Senegalli golcü Demba Ba ile yollarını ayıran Başakşehir'de başkan Göksel Gümüşdağ, tecrübeli oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki forvetin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yaptığı 'Fermuar'lı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, Ba'nın kendilerine paylaşımın kulüple ilgisi olmadığını söylediğini belirtti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın sözleşme feshi konusunda açıklamalarda bulundu. Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili NTV Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.

Demba Ba'nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Paris Saint-Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük" diye konuştu.

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