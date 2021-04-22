22 Nisan 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberi: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan açıklama geldi! "Demba Ba'nın paylaşımı..."

Gümüşdağ'dan açıklama geldi! Demba Ba'nın paylaşımı...
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 Giriş Tarihi: 22.04.2021

Senegalli golcü ile yollarını ayıran 'de başkan , tecrübeli oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki forvetin sözleşmesinin feshedilmesinin ardından yaptığı 'Fermuar'lı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, Ba'nın kendilerine paylaşımın kulüple ilgisi olmadığını söylediğini belirtti.

Başkanı , 'nın sözleşme feshi konusunda açıklamalarda bulundu. Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili NTV Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.

Demba Ba'nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Paris Saint-Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük" diye konuştu.

Süper Lig ekibinde 2 corona vakası! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Süper Lig ekibinde 2 corona vakası! Süper Lig ekibinde 2 corona vakası!
Başakşehir'den Demba Ba kararı! Başakşehir'den Demba Ba kararı!
Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör