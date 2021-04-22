22 Nisan 2021, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'in yıldızı Chadli Kasımpaşa'ya yine acımadı!

Chadli Kasımpaşa'ya yine acımadı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanda 'yı 'nin golüyle 1-0 mağlup ederken, Belçikalı futbolcu bu sezon iki golünü Kasımpaşa ağlarına kaydetti.

Medipol 'in tecrübeli futbolcusu , turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa'ya karşı yaşamıştı.
'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu müsabakada turuncu-lacivertli takımın golü 36. dakikada Chadli'den geldi. Belçikalı futbolcu, böylelikle temsilcisinde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.
31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü de yine Kasımpaşa ağlarına atmıştı.
Nacer Chadli'nin ligde 3 de asisti bulunuyor.
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