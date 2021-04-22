22 Nisan 2021, Perşembe
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Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu müsabakada turuncu-lacivertli takımın golü 36. dakikada Chadli'den geldi. Belçikalı futbolcu, böylelikle İstanbul temsilcisinde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.
31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü de yine Kasımpaşa ağlarına atmıştı.
Nacer Chadli'nin ligde 3 de asisti bulunuyor.
Başakşehir'in yıldızı Chadli Kasımpaşa'ya yine acımadı!
Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir deplasmanda Kasımpaşa'yı Nacer Chadli'nin golüyle 1-0 mağlup ederken, Belçikalı futbolcu bu sezon iki golünü Kasımpaşa ağlarına kaydetti.
Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli formayla ikinci golünü Kasımpaşa ağlarına attı. Chadli, ilk gol sevincini de yine Kasımpaşa'ya karşı yaşamıştı.
Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Bu müsabakada turuncu-lacivertli takımın golü 36. dakikada Chadli'den geldi. Belçikalı futbolcu, böylelikle İstanbul temsilcisinde ikinci kez gol sevinci yaşamış oldu.
31 yaşındaki oyuncu, ilk golünü de yine Kasımpaşa ağlarına atmıştı.
Nacer Chadli'nin ligde 3 de asisti bulunuyor.
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