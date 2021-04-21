Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir TRT Spor'un haberine göre Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

KOCAMAN TERCİH MESELESİ DEMİŞTİ

Öte yandan Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçı öncesi kendisine sorulan Demba Ba sorusuna, "Tamamen bir tercih meselesi, elimizde 26 oyuncu var, Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok." cevabını vermişti.

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