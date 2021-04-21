21 Nisan 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti

Başakşehir'den Demba Ba kararı!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden TRT Spor'un haberine göre 'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

ekiplerinden TRT Spor'un haberine göre 'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.

KOCAMAN TERCİH MESELESİ DEMİŞTİ
Öte yandan Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçı öncesi kendisine sorulan Demba Ba sorusuna, "Tamamen bir tercih meselesi, elimizde 26 oyuncu var, Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok." cevabını vermişti.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu...
Süper Lig ekibinde 2 corona vakası! Süper Lig ekibinde 2 corona vakası!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör