21 Nisan 2021, Çarşamba
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KOCAMAN TERCİH MESELESİ DEMİŞTİ
Başakşehir Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir TRT Spor'un haberine göre Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir TRT Spor'un haberine göre Demba Ba'nın sözleşmesini tek taraflı feshetti.
KOCAMAN TERCİH MESELESİ DEMİŞTİ
Öte yandan Aykut Kocaman, Fenerbahçe maçı öncesi kendisine sorulan Demba Ba sorusuna, "Tamamen bir tercih meselesi, elimizde 26 oyuncu var, Demba Ba da o oyunculardan biri. Tamamen tercih. Çok fazla irdelenecek bir şey yok." cevabını vermişti.
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