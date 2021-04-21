Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'den yapılan açıklamada 2 futbolcunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.







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