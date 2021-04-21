21 Nisan 2021, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 2 futbolcusunun corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Süper Lig ekibinde 2 corona vakası!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'den yapılan açıklamada 2 futbolcunun corona virüsü test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu.

İstanbul Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız semptomsuz olup, ve protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.


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