Son dakika spor haberleri: İşte Başakşehir'in Fenerbahçe maçında penaltı kazandığı pozisyon!
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Başakşehir, Gulbrandsen'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi Harun Tekin, Edin Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek galibiyette önemli rol oynadı.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe kritik maçta kozlarını paylaştı. Küme düşme hattında yer alan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken Harun Tekin maça damga vurdu.
Mücadelenin son anlarında büyük bir heyecan yaşandı. 87. dakikada Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen, Harun Tekin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
HARUN TEKİN KURTARDI!
Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından eldivenleri devralan kaleci Harun Tekin, kritik bir kurtarışa imza attı. Deneyimli file bekçisi Edin Visca'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.
İşte penaltıya sebebiyet veren pozisyon...
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)
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