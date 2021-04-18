18 Nisan 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika spor haberleri: İşte Başakşehir'in Fenerbahçe maçında penaltı kazandığı pozisyon!

İşte Başakşehir'in penaltı kazandığı pozisyon!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.04.2021

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan , Gulbrandsen'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Sarı-lacivertlilerin kalecisi , 'nın kullandığı penaltı vuruşunda gole izin vermeyerek galibiyette önemli rol oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol ile Fenerbahçe kritik maçta kozlarını paylaştı. Küme düşme hattında yer alan turuncu-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-lacivertliler önemli bir 3 puanı hanesine yazdırırken maça damga vurdu.

Mücadelenin son anlarında büyük bir heyecan yaşandı. 87. dakikada Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen, Harun Tekin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

HARUN TEKİN KURTARDI!
Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından eldivenleri devralan kaleci Harun Tekin, kritik bir kurtarışa imza attı. Deneyimli file bekçisi 'nın penaltı vuruşunda gole izin vermedi ve takımına galibiyeti getiren isim oldu.

İşte penaltıya sebebiyet veren pozisyon...

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

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