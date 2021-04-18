18 Nisan 2021, Pazar
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İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Emre Belözoğlu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler.
Altay, bu senenin flaş isimlerindendi. Ona da geçmiş olsun dliyorum.
İki takımın da yüksek şiddetle puana ihtiyacı var. Biz geçen hafta Gaziantep'e mağlup olduk, hafta içini boş geçtik, şimdi de Fenerbahçe'yle oynayacağız. Etrafımızdaki tüm takımlar puan kaybetti.
Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu sözleri
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Emre Belözoğlu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.
İŞTE O AÇIKLAMALAR;
Emre Belözoğlu'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler.
Altay, bu senenin flaş isimlerindendi. Ona da geçmiş olsun dliyorum.
İki takımın da yüksek şiddetle puana ihtiyacı var. Biz geçen hafta Gaziantep'e mağlup olduk, hafta içini boş geçtik, şimdi de Fenerbahçe'yle oynayacağız. Etrafımızdaki tüm takımlar puan kaybetti.
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