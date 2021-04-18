18 Nisan 2021, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu sözleri

Kocaman'dan Belözoğlu sözleri!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 Giriş Tarihi: 18.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Kocaman, "'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler." dedi.

'in 35. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR;

'na hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler.

, bu senenin flaş isimlerindendi. Ona da geçmiş olsun dliyorum.

İki takımın da yüksek şiddetle puana ihtiyacı var. Biz geçen hafta 'e mağlup olduk, hafta içini boş geçtik, şimdi de Fenerbahçe'yle oynayacağız. Etrafımızdaki tüm takımlar puan kaybetti.
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