17 Nisan 2021, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi 1 futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Süper Lig ekibinde corona vakası!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 17.04.2021

'in 35. haftasında ile karşı karşıya gelecek olan 'de 1 futbolcunun corona virüsü tst sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerde 1 futbolcunun corona virüsü test sonucunun pozitf çıktığı açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA;


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