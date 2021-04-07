Medipol Başakşehir'de Gaziantep FK maçı öncesi corona şoku! 1 futbolcu pozitif
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak Medipol Başakşehir'de maç öncesi yapılan Covid-19 testleri sonucunda 1 futbolcunun corona virüsüne yakalandığı bildirildi.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Maç öncesinde yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda, turuncu-lacivertli ekipte 1 futbolcunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı.
İşte yapılan o açıklama:
Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.
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