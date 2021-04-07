Medipol Başakşehir'de Gaziantep FK maçı öncesi corona şoku! 1 futbolcu pozitif

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak Medipol Başakşehir'de maç öncesi yapılan Covid-19 testleri sonucunda 1 futbolcunun corona virüsüne yakalandığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesinde yapılan rutin Covid-19 testleri sonucunda, turuncu-lacivertli ekipte 1 futbolcunun corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

İşte yapılan o açıklama:

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Covid-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır.

DİĞER

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ