04 Nisan 2021, Pazar
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Ev sahibi ekinin golünü 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.
Konuk takımın golü ise 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33 yaparken, Yeni Malatyaspor 32 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'inci dakikada Demba Ba'nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
26'ncı dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
28'inci dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı
38'inci dakikada Deniz Türüç'ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Bu oyuncudan seken topu alan Giuliano'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
61'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Demba Ba'ya Issam Chebake'in müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası gösterdi.
62'nci dakikada VAR'dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç'ün Acquah'a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.
71'inci dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
76'ncı dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya'nın Leo Duarte'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
79'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
87'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90+1'nci dakikada sol kanattan Visca'nın pasında ön direkte Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti: 3-1.
Mücadele Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Başakşehir 3-1 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip rakibini 3-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir evinde Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Ev sahibi ekinin golünü 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1. dakikada Aleksic kaydetti.
Konuk takımın golü ise 71. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 33 yaparken, Yeni Malatyaspor 32 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
1'inci dakikada Demba Ba'nın ceza yayı önünde Abdulsamed Damlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
26'ncı dakikada Deniz Türüç'ün pasında ceza sahası içi sağa tarafında topu alan Tolga Ciğerci'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.
28'inci dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı
38'inci dakikada Deniz Türüç'ün pasında Demba Ba topu kontrol etmek isterken Wallace araya girdi. Bu oyuncudan seken topu alan Giuliano'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
61'inci dakikada Visca'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Demba Ba'ya Issam Chebake'in müdahalesi sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktası gösterdi.
62'nci dakikada VAR'dan pozisyonu izleyen Uğurlu, penaltı öncesinde orta sahada Deniz Türüç'ün Acquah'a yaptığı faulden dolayı penaltıyı iptal etti.
71'inci dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arka direkte topu alan Adem Büyük'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
76'ncı dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde hava topu mücadelesinde Semih Kaya'nın Leo Duarte'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
79'uncu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Demba Ba'nın vuruşunda kaleci Abdulsamed Damlu meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
87'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında defansın uzaklaştırdığı topa ceza sahası dışından Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
90+1'nci dakikada sol kanattan Visca'nın pasında ön direkte Aleksic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarla ağlara gitti: 3-1.
Mücadele Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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