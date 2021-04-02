02 Nisan 2021, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de 1 futbolcu corona virüsüne yakalandı

Başakşehir'de corona şoku!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden 'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Medipol , teknik heyet, idari ekip ve destek ekibe yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcunun sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.

'in 32. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan Başakşehir'de korona virüs şoku yaşanıyor. Turun-lacivertliler, yapılan testler neticesinde 1 oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, " oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, ve protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.
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