02 Nisan 2021, Cuma
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Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de korona virüs şoku yaşanıyor. Turun-lacivertliler, yapılan testler neticesinde 1 oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.
Başakşehir'de 1 futbolcu corona virüsüne yakalandı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de 1 futbolcunun corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.
Medipol Başakşehir, teknik heyet, idari ekip ve destek ekibe yapılan korona virüs testlerinde 1 futbolcunun sonucunun pozitif sonuçlandığını açıkladı.
Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Başakşehir'de korona virüs şoku yaşanıyor. Turun-lacivertliler, yapılan testler neticesinde 1 oyuncunun korona virüse yakalandığını duyurdu. İstanbul temsilcisinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz semptomsuz olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ve tedavi planlamaları başlatılmıştır" denildi.
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