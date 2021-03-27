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BAŞAKŞEHİR FK

Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu için flaş yorum: Bu işin üstatlarından olacaktır

Kocaman'dan Belözoğlu yorumu! F.Bahçe kariyerinde...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 'de gelecek haftalarda oynanacak maçları ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan hakkında açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Emre'ye sonsuz başarılar diliyorum. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacaktır." dedi.

Medipol Teknik Direktörü Aykut Kocaman TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu.

Milli Takımın Hollanda zaferi ve 'ın performansına ilişkin Kocaman, "Marifet iltifata tabiidir derler. Gerçekten harika bir başlangıç. Hollanda gibi dünya futbolunda hep bir güç olan, tarzı olan bir ülkeyi başlagnıç maçında kuvvetli bir skorla mağlup etmek büyük iş. O nedenle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Özellikle 'ya gittikten sonraki hali, sahadaki duruşu, yapmak istedikleri arkadan gelen oyuncular için büyük bir örnek teşkil ediyor. Kendisi büyük bir yetenek. Burak'ın bu halini görmek sevindirici ve gurur verici. Doğru çalışmanın çok net bir şekilde örneklemesini yapıyor. Burak'ı tebrik ediyorum."

"En büyük problemimiz devamlılık"

ile ilgili konuşan Kocaman, "Bizim en büyük problemimiz devamlılık. Üzüntüleri de büyük sıkıntı haline getirip en aşağı kadar getiriyoruz, sevinçleri de en yükseğe kadar çıkarıyoruz. bileti aldık. Arkasından için de bunu sürdürülebilir hale getirmek çok önemli. Yarışın Norveç, Hollanda, ve arasında geçecek gibi gözüküyor. Milli Takımımız Hollanda'yı yenerek avantajlı hale geldi. Norveç'i de yenersek daha büyük avantaj elde edeceğiz. Hollanda maçı öz güven açısından da çok önemliydi" dedi.

"Kaybettiğimiz öz güveni Beşiktaş maçı sonrası kazandık"

Ligde ve kupada olmak üzere ile oynanan iki maçı değerlendiren deneyimli teknik adam, "Son derece formda ve güçlü bir Beşiktaş vardı karşımızda... Ligde ciddi bir avantaj yakaladılar. Kupada da duble yapma arzusuyla oynadılar. İstediğini elde eden Beşiktaş oldu. Bizim için ise avantajı o maçın bizi taşıdığı yer oldu. Öz güvenimizi tekrar geri kazanmamız için vesile oldu. O maçta kaybettiğimiz turun, kaybedilen öz güveni geri getirmesi açısından mümkün olduğunu söyleyebiliriz." dedi

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz"

'in ligdeki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaman, "Başakşehir'e gelmeden düşündüğüm şuydu; Kendi tercihimle 13 ay kadar takım çalıştırmadım. Geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Son 50 yıldır dört büyük takımın arasından sıyrılıp şampiyon olmak önemli. Böyle bir takımın teknik direktör değişikliği çok mümkün gözükmüyordu. Ancak böyle bir durum gelişti. Yukarılarda oynama alışkanlığı edinmiş, doğru yönetilen bir kulübe geldim. Bu durum Başakşehir'i tercih etmemde önemli oldu. Ancak böyle bir kulübün teknik heyette değişiklik yapmış olması da değişik geliyordu. Genel olarak söylüyorum; Sorunların tabii ki dışarıdan görünenle, gerçek arasındaki ilişkisi arasında bir farklılık var.
Özellikle sonuçlarla ilgili problemler başladığı zaman bunu çevirmek çok zor hale gelebiliyor. Lig maçları için söyleyeyim alınan sonuçlar doğru sonuçlar değil. İstenenle orantılı durumda değiliz, çok altında kaldık. En az 3-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen daha fazla puan almamız gerekiyordu. Önce gerçekle yüzleşip, durumun farkında olup bulunduğumuz durumdan kurtulmamız gerekiyor. Son 10 sırasındaki 6 takımla oynayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek halindeyiz. Son haftalardaki yükselen formumuzu tutabilir ve geliştirebilirsek daha da yukarılarda olacağız." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu yorumu

Kocaman, 'nun Fenerbahçe'de takımın başına geçmesiyle ilgili sorulan soruya, "Emre Belözoğlu'na Fenerbahçe'de sonsuz başarı diliyorum. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde." yanıtını verdi.

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